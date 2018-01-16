Вышла в свет первая книга обладательницы титула II Vice Mrs. Top of the World-2015, военнослужащей войск специального назначения Азербайджана Теграны Бахрузи «Идеальный Министр — Закир Гасанов».

Издание посвящено министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову. Подробно о своей книге Бахрузи рассказала в интервью Sputnik Азербайджан.

Книга носит автобиографический характер с художественными элементами. Идея написать книгу о министре пришла Бахрузи давно, еще, когда она начала служить в женской группе специального назначения «Шимшек» внутренних войск Азербайджана. В реализации этого проекта военнослужащей помогла подруга Набат, которая живет в Москве и на данный момент работает там журналистом. Литературным же редактором издания является Анелия Ордуханова.

В книге рассказ ведется от лица девушки–патриотки, которая решительно и бесповоротно связала свою жизнь с военной службой.

«Каждый человек, начиная свой путь, во взрослой жизни задумывается о путеводной звезде, которая будет освещать его тернистую дорогу. Этим человеком для меня стал Закир Гасанов. Именно он открыл женскую группу специального назначения внутренних войск Азербайджана, в которой я служила и теперь просто не представляю свою жизнь без военной службы», — сказал Бахрузи.

По ее словам, Гасанов обладает талантом заряжать солдат особой энергией, мотивировать солдат, умеет воодушевлять и поддерживать военный дух в армии. Она отметила, что во время службы многое узнала о достижениях министра, преданности и о том, настолько ярым патриотом своей страны он является. Бахрузи благодарна Гасанову за то, что он дал возможность азербайджанским женщинам служить в армии.

«Эта книга не просто о министре, она о военной службе. За время моей службы я поняла что не важно, где мы работаем, где мы живем, важно лишь любить свою страну, несмотря ни на что». – сказала Бахрузи.

Она отметила, что неважно, как все сложится в будущем, важно лишь то, что она была и будет преданным солдатом Закира Гасанова.

Бахрузи призналась, что когда начала работать над изданием, никому не сообщила об этом, потому что хотела сделать сюрприз на день рождения министру. Из-за того, в книге многое нужно было доработать, военнослужащая не успела выпустить ее в нужный срок.

Как только книга вышла в свет, Бахрузи подарила ее Гасанову, который поблагодарил за такой необычный подарок.