Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили стал отцом в третий раз, ребенка назвали Тома, сообщает Sputnik Грузия.

«Родился Тома Маргвелашвили», — написал счастливый отец на своей странице в соцсети Facebook.

Это второй совместный ребенок Георгия Маргвелашвили и Маки Чичуа.

Георгий и Маки придали своим отношениям официальный характер в сентябре 2014 года, а уже 2 февраля 2015 года на свет появился их первый совместный ребенок — Темо.

У Маргвелашвили также есть совершеннолетняя дочь – Анна, а у его жены – сын Машо.