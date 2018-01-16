Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили стал отцом в третий раз, ребенка назвали Тома, сообщает Sputnik Грузия.
«Родился Тома Маргвелашвили», — написал счастливый отец на своей странице в соцсети Facebook.
Это второй совместный ребенок Георгия Маргвелашвили и Маки Чичуа.
Георгий и Маки придали своим отношениям официальный характер в сентябре 2014 года, а уже 2 февраля 2015 года на свет появился их первый совместный ребенок — Темо.
У Маргвелашвили также есть совершеннолетняя дочь – Анна, а у его жены – сын Машо.