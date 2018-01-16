Министр налогов Микаил Джаббаров произвел ряд новых назначений.
Как передает Modern.az, министр назначил себе новых советников.
Напомним, что ранее министр назначил себе еще двух советников. Джамал Гасымов и Эльнур Алиев были назначены новыми советниками министра, а Джейхуна Мухтарова – помощником.
Отметим, что возглавив министерство налогов, Микаил Джаббаров снял с должности 64 человек, в том числе 12 советников экс-министра Фазиля Мамедова.
Как передает Репорт, Микаил Джаббаров назначил себе трех новых советников: Орхана Назарли, Абдуллу Тагиева и Хагани Абдуллаева.
Информация о назначении Х.Абдуллаева распространилась с прошлой недели.