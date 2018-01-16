16 января завершился рабочий визит в Азербайджан премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.
Как сообщает АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Б. Борисова провожали премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде и другие официальные лица.
16 января завершился рабочий визит в Азербайджан премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.
Как сообщает АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Б. Борисова провожали премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде и другие официальные лица.
Дата: 2018/01/16 11:00
Раздел: Азербайджан
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