16 января завершился рабочий визит в Азербайджан премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Как сообщает АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Б. Борисова провожали премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде и другие официальные лица.