Отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в злоупотреблении властью, считает уголовное производство, фигурантом которого он является, «вымышленной историей». Об этом он заявил в интервью интернет-сайту «Цензор.НЕТ».

«В подозрении не было ни сути, ни события преступления. Есть вымышленная история, частично срежиссированная, которую пытаются преподнести общественности, как некое неправомерное деяние. Хотя на самом деле там нет ничего, кроме соблюдения законов Украины. Поэтому я очень рад, что дело наконец-то дошло до суда. До сих пор, пока шло досудебное расследование, ни я, ни мои адвокаты просто не имели права разглашать подробности дела. Теперь я могу все публично комментировать», – сказал он.

По словам Насирова, на него как на главу ГФС «долго искали хоть какой-нибудь компромат, но так и не нашли».

«Я откровенно очень расстроен из-за большого перерыва между заседаниями суда, и мы с адвокатами будем просить назначать заседания чаще. Пора уже в этом деле ставить точку. Я считаю, что это важно для НАБУ – чтобы они показали, что сделали. Это важно для Фискальной службы. Это критически важно для меня лично. Тогда все встанет на свои места. Останется только один вопрос: почему отдельные лица в новосозданных антикоррупционных органах пошли на незаконные действия в таком громком деле?» – заявил он.