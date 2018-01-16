15 января, по окончании встречи в расширенном составе, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в частности Бойко Борисов заявил:

«Я хотел бы отметить значение сказанного Вами для Болгарии. Газифицировано лишь 3 процента территории Болгарии. В то же время мы можем отметить, что в последние дни, особенно в зимний период, воздух загрязняется, при этом причина связана не с промышленным производством и автотранспортом, а с использованием дров и угля в качестве топлива в быту. Мы хотели бы, чтобы использовалось такое бытовое топливо, которое не наносило ущерба окружающей среде.

При поддержке SOCAR и благодаря поставкам азербайджанского газа газифицирована соседняя Грузия. Мы уже давно говорим о наличии двух вариантов для газификации Болгарии. Надеемся, что в июне в Греции начнется строительство интерконнектора, а в июле он заработает на границе с Турцией. Хотел бы отметить, что с благословления уважаемого Президента Ильхама Алиева между нашей компанией и SOCAR найдет решение вопрос о поставке по выгодным ценам 1 миллиарда кубометра азербайджанского газа. Если при поддержке уважаемого Президента Азербайджана мы добьемся газификации нашей страны, то мы сможем обеспечить возможность газоснабжения для социально незащищенной прослойки населения, которая больше не будет пользоваться дровами, углем. С участием министров энергетики и экономики обеих стран будет разработан план по количеству и срокам для осуществления данной работы, так как азербайджанская сторона предлагает самые выгодные цены газоснабжения. 1 миллиард кубометров газа обеспечат многие дома в Болгарии бытовым газом.»