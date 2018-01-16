15 января, по окончании встречи в расширенном составе, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов выступили с заявлениями для печати. Информацию передает АЗЕРТАДЖ.

В частности, Ильхам Алиев сказал: «Я проинформировал господина премьер-министра о том, что в октябре минувшего года в Баку состоялось торжественное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта железная дорога заново составляет транспортную карту Евразии. Она станет кратчайшим транспортным маршрутом между Европой и Азией. В настоящее время железная дорога Баку-Тбилиси-Карс работает и с точки зрения расстояния является кратчайшим путем между Европой и Азией. С точки зрения времени грузы из Азии в Европу могут перевозиться по этому коридору всего за две недели. Конечно, Болгария также расположена в данном коридоре, поэтому мы дали указание, чтобы соответствующие структуры обсудили этот вопрос и была проделана работа по увеличению грузоперевозок.

Как вам известно, завтра состоится первый авиарейс по маршруту Баку-София. Первый рейс выполнит азербайджанская компания Buta Airways. Это очень знаменательное событие. Данный рейс, конечно, еще теснее свяжет людей друг с другом, усилятся связи между людьми, будет придан импульс развитию туризма, словом, он еще больше укрепит болгарско-азербайджанскую дружбу.

Должен также отметить, что мы углубляем наше сотрудничество и в гуманитарной сфере. В Азербайджане есть огромный интерес к болгарской культуре, истории, литературе. В Бакинском славянском университете функционирует центр болгарского языка и литературы. Конечно, сотрудничество в гуманитарной сфере, контакты между людьми еще более укрепляют и будут укреплять нашу дружбу».