Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Вашингтон сделать четкий выбор в вопросе дальнейшей политики в Сирии.

«США должны выбрать союзника. На чьей стороне Вашингтон: союзников или террористических структур?», — сказал глава турецкой дипломатии. Его слова приводит «Анадолу».

По словам Чавушоглу, Турция полна решимости предпринять, все необходимые шаги для устранения угроз национальной безопасности. «Нас не беспокоит, кто именно стоит за угрозами в отношении Турции – США либо какая-либо другая страна. Анкара предпримет все необходимые шаги», — сказал министр.

По его словам, Турция будет бороться с террористами YPG с той же решимостью, что и с PKK. «Мы будем бороться с террористами YPG в Африне, на восточном берегу реки Евфрат, в любом другом месте. Это вопрос национальной безопасности Турции», — подчеркнул министр.

При этом Чавушоглу раскритиковал позицию Вашингтона, подчеркнув, что США не вправе выступать с заявлениями от имени всей Международной коалиции по борьбе с ДЕАШ.

Глава МИД Турции призвал США и другие страны Запада к прояснению позиции по Сирии. «Вы выступаете за раздел Сирии или же желаете целостности этой страны. Будьте честны», — призвал министр.