Жившей в Геранбойском районе Азербайджана пожилой женщине, представившейся как чеченка Мадина Алиева, вручили ключи от дома в Грозном. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства Чечни.

«104-летняя Мадина Алиева получила ключи от нового дома, вместе с ней эту радость разделили круглые сироты Хаджимуратовы — 22-летний Ислам, 18-летняя Хава и 16-летняя Иман, которые будут ухаживать за престарелой женщиной. До сих пор они жили в грозненском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — цитирует сообщение ТАСС.

Вернуться на на историческую родину женщине помог глава Чечни Рамзан Кадыров, представители которого, совместно с посольством России в Азербайджане, осуществили перевозку Алиевой в Чечню. Сначала пожилую женщину поселили в социальном приюте в селении Алпатово.

В пресс-службе уточнили, что, по словам Мадины Алиевой, она появилась на свет и всю жизнь провела в Иордании. Некоторое время назад она решила вернуться в Чечню, но злоумышленники украли у нее паспорт, деньги, украшения, и в итоге она попала в приют «Сестер Матери Терезы» в Баку.