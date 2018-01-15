Азербайджан приветствует заявление Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом в понедельник заявил глава пресс службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Азербайджанская сторона приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — сказал Хикмет Гаджиев, слова которого приводит «Тренд».
Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта.