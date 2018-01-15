Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по карабахскому вопросу было крайне взвешенным, сказал Sputnik Азербайджан президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.
Россия ждет от Азербайджана и Армении позитивных импульсов в связи с урегулированием карабахского конфликта и надеется на дополнительные шаги, направленные на успокоение ситуации на линии соприкосновения, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 января в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Россия, по словам Федорова, действительно удовлетворена стратегическим партнерством с Азербайджаном. Она имеет, конечно же, влияние как на Азербайджан, так и на Армению, и в связи с этим очень важно то, что за 2017 год не произошло эскалации карабахского конфликта, и он не перерос в активное военное противостояние, хотя понятно, что год прошел не без кровопролития.
Эксперт напомнил, что Лавров в своем заявлении в первую очередь подтвердил приверженность России в этом конфликте диалогу между Азербайджаном и Арменией, приверженность тому, что конфликт должен быть решен мирным путем, а также то, что Российская Федерация признает территориальную целостность государств и право народов на самоопределение.
«Эти формулы всегда были и то, что Россия сегодня пытается привести стороны карабахского конфликта к общему знаменателю в переговорном процессе – это очень хорошо», — сказал он.
Что же до того, чего ждать от карабахского урегулирования в 2018 году, то тут Федоров отметил, что быстрого урегулирования данного вопроса быть не может. И в этом году вряд ли произойдет какой-то коренной перелом в этом вопросе.
К сожалению, в карабахском вопросе существуют еще и внешние силы, которые могут или хотят повлиять на данный конфликт и хотелось бы, чтобы по итогу нас не ждала какая-то большая война, которая в регионе никому невыгодна, заключил Федоров.