Открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией внесет вклад в развитие туризма и деловых отношений между странами.

Об этом в понедельник сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе с участием делегаций. Его слова приводит «Тренд».

“Прекрасно, что до сих пор все вопросы, о которых мы договаривались, всегда решались”, — сказал премьер, добавив, что теперь перед сторонами стоят новые задачи.

Премьер подчеркнул, что между народами обеих стран существует исключительное чувство взаимоуважения.