Между Азербайджаном и Болгарией установились очень тесные, дружественные отношения, которые также укрепляются нашими усилиями.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в расширенном составе с участием делегаций.

“Мы сегодня уже обсудили много важных вопросов двустороннего взаимодействия в политической и энергетической сфере. Я поздравил господина премьер-министра с председательством Болгарии в Европейском союзе. Это большой успех вашей страны, большая ответственность. Уверен, что вы с честью справитесь с этой важной задачей”, — сказал глава государства (цитата по «Тренду»).

Президент Азербайджана подчеркнул, что сегодня при участии делегаций будут обсуждаться важные вопросы в сферах политики, экономики, энергетики.

“Нас очень многое объединяет, главное, что нас объединяет, — это дружественные связи между нашими народами и дружественные отношения между руководителями наших стран. Очень рад, что 2018 год у нас начинается с визита нашего друга”, — сказал глава государства.