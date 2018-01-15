Полиция Туркмении с начала года начала задерживать и штрафовать гадалок. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, задержанных привозят в полицейские участки, где на них составляют протокол, обвиняя в административном нарушении, и выписывают штраф в размере 100 манатов.

Источник издания в «чиновничьих кругах» рассказал, что причиной преследования гадалок является приказ силовым ведомствам «пополнять бюджет любой ценой». Этим же он объяснил участившиеся штрафы, которые выписывают автовладельцам по любому поводу, а также требование пересдачи экзаменов на получение водительских прав для женщин, которые получили документ в течение последних пяти лет.