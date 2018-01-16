Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание AS.

Португалец чувствует себя обманутым после того, как президент «Реала» Флорентино Перес не предложил ему новый контракт на лучших условиях, нарушив обещание. Также Роналду недоволен тем, что клуб летом 2017 года пытался купить у «Монако» 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе.

Отмечается, что приоритетом для 32-летнего форварда является возвращение в «Манчестер Юнайтед».