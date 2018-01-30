Лингвисты обратили внимание на то, что, за редким исключением, в разных языках мира существует всего два слова для обозначения чая: привычное нам «чай» (и различные вариации с корнем «ча») и знакомое для изучавших, к примеру, английский язык tea (и различные вариации с корнем «ти»). Как пишет «Вокруг света», так, в русском, фарси, урду, арабском, суахили, а также в японском и корейском языках распространен первый корень, в английском, испанском, голландском, немецком, французском, африкаанс — второй.

Обе версии обязаны своим происхождением китайскому языку, но дальнейшая их судьба напрямую связана с торговлей и историей распространения, а точнее, доставки чая в другие страны.

Корень «ти» характерен для языков стран, получавших чай морем, «ча» — для тех, к кому товар попадал по суше

Иероглиф «ча» (茶) встречается в большинстве диалектов китайского языка. Вероятно, что это название чая распространилось в тех странах, которые получали его по суше, например по Великому шелковому пути. Так, в Персии «ча» стал «чаем» (چای), в дальнейшем производные от этого слова распространились по всей Центральной Азии, а оттуда попали в Россию.

Иероглиф «ти» (茶) встречается в китайском минь, или фуцзяньском диалекте, распространенном на юго-востоке Китая, в том числе на островах Тайвань и Хайнань. Ученые предполагают, что корень «ти» попал в Европу в XVII веке с голландскими мореходами-купцами, которые в это время впервые привезли чай из Китая в Старый Свет морем. Таким образом, именно благодаря Голландской Ост-Индской компании появились английское слово tea, французское thé, немецкое Tee, испанское té и так далее.