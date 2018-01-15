На Новодевичьем кладбище закончилась гражданская панихида по Михаилу Державину, ушедшему из жизни 10 января. Актеру был 81 год. Слова, сказанные самым близким другом артиста — Александром Ширвиндтом — растрогали всех пришедших проститься с Державиным до глубины души. Именно речью Александра завершилась прощание с легендой советского и российского кино, пишет издание 7Дней.

«Сейчас время бесконечных поисков рекордов, такая жажда проникнуть в книгу рекордов Гиннеса… — сказал Ширвиндт. — 72 года безоблачной чистой дружбы, сотрудничества, помощи — достойна записи книги. Ни разу за эти 72 года мы не поссорились. Если нам дадут медаль за эту дружбу, я ее принесу тебе. До скорого, любимый!»

Михаил Державин, окончивший театральное училище имени Щукина, проработал в нескольких театрах: в Московском театре им. Ленинского комсомола, в Театре на Малой Бронной, Московском театре сатиры, а также, начиная с 1956 года, снялся в 30 кинолентах. Самые яркие роли Михаил Михайлович воплотил в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Старые клячи» и других. Кроме того, зрителями до сих пор горячо любимы выступления Державина с Александром Ширвиндтом в «Утренней почте».

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