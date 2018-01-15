Непал, долина Катманду. Здесь среди скал, облаков и света живет богиня, спустившаяся с небес в тело ребенка.
Маленькая девочка с подведенными черным каджалом большими глазами, огромным красным третьим глазом на лбу, со стянутыми в тугой пучок волосами, всегда одетая только в красное, выглядывает из своего маленького окошка во внутренний дворик дворца-храма Кумари Че. Она всегда серьезна, никогда не улыбается и не плачет на публике. Ее зовут Кумари — живущая богиня. Ей от 3 до 12 лет. Она выбрана жрецами из особой касты людей, приближенных к королевскому двору, как живое воплощение самой грозной и могущественной богини Непала. Любое ее слово — закон, любой ее приказ обязателен к выполнению, а неповиновение наказуемо вплоть до смерти. Целыми днями люди идут к ней на поклон. По достижении девочкой половой зрелости избирается новая богиня. Предыдущая же возвращается домой, становясь обычной смертной и получая от правительства заслуженную пенсию.
Этот фотопроект, который представляет «Моя планета», посвящен традиции Кумари, которой, по разным оценкам, от 300 до 2600 лет.
Избранные дети, Кумари, живут в храмах и участвуют в ритуальных мероприятиях. Их носят в паланкинах, и им поклоняются тысячи верующих. После полового созревания Кумари уходят в отставку.
Кумари поклоняются как божествам, наделенным предвидением, способным вылечить больных, исполнить желания и даровать благословение для защиты и процветания.
Считается, что глаза Кумари привлекают человека к непосредственному контакту с божественным. Для религиозных праздников лоб богини окрашивают в красный цвет — цвет энергии.
Непальские девушки, одетые Кумари, участвуют в празднике Кумари-Пуджа. Считается, что участие в нем помогает защитить от зла и подарит удачу на долгие годы.
Родители сопровождали девочек на церемонию. В празднике Кумари-Пуджа могут принимать участие представительницы разных каст. Слово кумари буквально означает «девственница» в непальском языке.
Девочка играет дома с младшим братом, пока ее родители размышляют: предлагать ее в Кумари или нет. Предыдущая Кумари освободила свой пост по возрасту.
Ноги Кумари никогда не должны касаться земли, поэтому богиню носят или в паланкине, или на руках, а вещи в доме должны храниться ритуально чистыми.
Отец несет дочь, избранную богиней, к паланкину. На празднике Бискет-Ятра, являющемся частью новогодних торжеств.
Девятилетняя Кумари Дангол читает перед другими учениками во время школьных занятий. Более известные Кумари никогда не должны покидать дом, где живут, но некоторым, не самым значительным, разрешается посещать школу.
Юная Кумари играет, ожидая прихода верующих.
Эти две девочки, 4 и 6 лет, не прошли отбора в Кумари, но жрецы попросили их родителей привести девочек на следующий.
Отставные кумари на площади Дурбар в Катманду утром в последний день Кумари-Ятры.
Прихожане пытаются прикоснуться к девятилетней Матине Шакье, королевской Кумари, после шествия по городу во время Фестиваля колесниц.
Юника, богиня Кумари, всегда являлась главной в играх с братом и сестрой.
Юника с отцом после выбора ее в качестве Кумари. На девочке ее любимая желтая толстовка, которую она носит последний раз: живая богиня может носить только красный цвет — цвет творческой энергии, обычно предназначенный для замужних женщин.
Активисты критикуют традицию Кумари как форму детского труда, которая препятствует свободе и образованию девочек; их жизнь постоянно ограничена домами или храмами и связана со строгими ежедневными ритуалами. Однако в 2008 году Верховный суд Непала отменил петицию против этой практики из-за ее культурного и религиозного значения.
Нынешняя королевская Кумари Матина Шакья на ежегодном Фестивале колесниц.
Малышка Кумари отказывается от еды.
Юнику избрали богиней. Теперь одна из комнат в ее доме (жилье — драгоценный товар в переполненном Катманду) должна быть оборудована для приемов верующих.
Эта женщина была Кумари в 1940-х. В руках она держит свою фотографию тех времен.