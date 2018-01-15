Непал, долина Катманду. Здесь среди скал, облаков и света живет богиня, спустившаяся с небес в тело ребенка.

Маленькая девочка с подведенными черным каджалом большими глазами, огромным красным третьим глазом на лбу, со стянутыми в тугой пучок волосами, всегда одетая только в красное, выглядывает из своего маленького окошка во внутренний дворик дворца-храма Кумари Че. Она всегда серьезна, никогда не улыбается и не плачет на публике. Ее зовут Кумари — живущая богиня. Ей от 3 до 12 лет. Она выбрана жрецами из особой касты людей, приближенных к королевскому двору, как живое воплощение самой грозной и могущественной богини Непала. Любое ее слово — закон, любой ее приказ обязателен к выполнению, а неповиновение наказуемо вплоть до смерти. Целыми днями люди идут к ней на поклон. По достижении девочкой половой зрелости избирается новая богиня. Предыдущая же возвращается домой, становясь обычной смертной и получая от правительства заслуженную пенсию.

Этот фотопроект, который представляет «Моя планета», посвящен традиции Кумари, которой, по разным оценкам, от 300 до 2600 лет.

Избранные дети, Кумари, живут в храмах и участвуют в ритуальных мероприятиях. Их носят в паланкинах, и им поклоняются тысячи верующих. После полового созревания Кумари уходят в отставку.