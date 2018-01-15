«С 2015 года в Азербайджане достигнута элиминация кори и краснухи. С того времени нет информации о заболевших этими болезнями. То есть сейчас в Азербайджане нет кори».

Об этом заявил главный педиатр министерства здравоохранения, директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Насиб Гулиев, комментируя возможность привоза в Азербайджан из России, Украины и др. стран опасности кори, передает Репорт.

По его словам, вакцинация по названным болезням в стране была на высоком уровне (95%): «Поэтому нет вероятности наличия в стране этого заболевания. Однако высок процент заражения не вакцинированных детей от приезжающих сюда из других стран граждан. Поэтому важно вакцинировать детей».

Н.Гулиев добавил, что лечение кори в домашних условиях невозможно: «Потому что это тяжелое заболевание и имеет различные формы».

По его словам, в связи с зимним периодом в Азербайджане участились случаи простуды среди детей.

По его словам, при выявлении возбудителя инфекции выясняется, что это происходит не из-за одного или же двух вирусов: «Так как, здесь наблюдаются различные вирусы, которые в конечном счете вызывают воспаление верхних дыхательных путей. В целом, на сегодняшний день в стране нет эпидемии, вызванной вирусом».

Главный педиатр отметил, что на первом месте стоит статистика заболеваний дыхательных путей: «На втором месте — заболевание в перинатальном периоде, врожденные пороки и пр. аномалии».

Подчеркнув о росте в последние годы статистики беременных женщин, ожидающих двойню, тройню и т.д., Н.Гулиев заявил, что причина этого связана с искусственным оплодотворением: «В основном смертность младенцев наблюдается среди новорожденных и в перинатальном периоде».