Президент турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Фикрет Орман вновь заговорил об Азербайджане, передает «Азериспорт».

«Мы хотим посетить Азербайджан и Иран. Мы хотим отправиться в эти страны в ходе паузы, которая будет в период матчей национальных команд. Но и тогда игроки этих команд задействованы в своих сборных. Азербайджанский рынок для нас важен. В начале февраля моя команда (подразумеваются официальные представители) отправится в Азербайджан. У нас есть планы построить там магазин и место, где можно будет смотреть матчи «Бешикташа», — заявил глава клуба турецкой прессе.