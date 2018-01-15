Женщина, найденная в Геранбойском районе Азербайджана и представившаяся как 104-летняя чеченка Мадина Алиева, прибыла в Чечню. Ее поместили в социальный приют в селе Алпатова Наурского района республики.

Как передает «Кавказ.Реалии», в телевизионном репортаже местной телевизионной кампании о ее прибытии и обустройстве в приюте говорилось, что в силу возраста она «вполне возможно путает факты своей биографии до того, как она оказалась в Азербайджане».

На камеру чеченского ТВ она рассказала, что жила долгое время в Иордании у родных отца, но всегда хотела жить в Чечне.

При этом Мадина Алиева чисто говорит на чеченском языке с примесью русских слов, что не присуще иорданским чеченцам.

Азербайджанские СМИ в январе рассказали о пожилой женщине из Чечни, найденной на улице. С ее слов у нее украли паспорт, 450 долларов и все золотые украшения, которые при ней были. Женщина рассказывала, что собиралась совершить паломничество в иранскую Кербеллу — шиитскую святыню.

На этот раз в истории Мадины Алиевой пропал сюжет о ее поездке в Кербеллу. Теперь выяснилось, что она ехала из Иордании в Чечню.

Пока родные не найдут бабушку-путешественницу, она должна будет проживать в социальном приюте на полном обеспечении государств.