В Азербайджане при содействии Национального центрального бюро Интерпола в прошлом году было установлено местонахождение 76 лиц, находившихся в международном розыске, и 39 лиц, разыскиваемых странами-членами этой организации.

Об этом министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов сказал на расширенной коллегии, посвященной итогам борьбы с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в 2017 году и предстоящим задачам.

Усубов сказал, что в целом показатель розыскной деятельности составил 71,4 процента.

По словам министра, целенаправленно велась борьба с организованной преступностью, и в отчетном году было обезврежено 1028 преступных группировок, совершивших 2 698 преступлений.