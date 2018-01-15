Сегодня в СМИ была опубликована цитата председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, который отметил, что необходимо разработать и принять отдельный законодательный акт, который будет регулировать вопрос внеучебного времени, досуга детей и учащихся средних школ. Депутат отметил, что первичный вариант соответствующего законопроекта уже подготовлен и обсуждается в рамках возглавляемого им комитета.

«Законопроект является финансово затратным, поэтому необходимо провести уточнения, м вероятно, что когда соответствующие структуры, в частности Минфин, дадут добро, то этот вопрос, наконец, найдет свое решение», — подытожил депутат.

В принципе, из стен депутатского корпуса довольно редко выходят по-настоящему нужные и правильные решения. И одно из них было озвучено Х. Раджаблы сегодня.

Стоит учесть факт глобального захвата виртуальным миром территории детства, и выбраться из дебрей гаджетов, интернета и социальных сетей зачастую зачастую просто невозможно. Если, конечно же, не поможет профессиональный детский психолог.

Неоднократно проводились исследования, почему современные дети уходят в виртуал? Ведь дело, наверное, не только в повальном интересе к стрелялкам, общению в Facebook или видеороликам на Youtube. Ответ лежит на поверхности: у детей ничем не заполнена та самая территория, которая в наше время звалась свободным досугом.

Несколько лет назад в одном из престижных лицеев города Баку был проведен своеобразный эксперимент: ученики должны были поехать в летний лагерь, территорию которого руководство сняло на месяц в одном из горных районов страны. К услугам детей было все, что необходимо ребенку летом: горы, большая территория для командных игр, прекрасное питание, обширная кинопрограмма, конкурсы и викторины. Но существовало одно условие: никаких гаджетов, кроме обычных телефонов для связи с родителями, и никакого интернета и никаких мобильных игр. Педагоги отметили, что из 20 участников эксперимента больше половины обратились за помощью к школьному психологу, кроме того, были и те, кто довольно тяжело перенес отсутствие социальных сетей, впал в депрессию и просил родителей как можно скорее забрать обратно в город. И только малая часть посетивших лагерь детей была довольна и по-настоящему хорошо отдохнула – и от учебы, и от гаджет-зависимости.

К сожалению, сегодня основной вопрос организации качественного детского досуга упирается в деньги. Так, если детские билеты в кино стоят, к примеру, 3-5 манатов, а поход на качели-карусели (с попкорном, кока-колой и гамбургерами, а летом – с мороженым) обойдется родителям не дешевле чем в 8-10 манатов (а если ребенок не один, а несколько, то естественно, вдвое дороже), то о культурном отдыхе речи для большинства семей быть не может. К примеру, если родители хотят отправить ребенка в тур со школьными товарищами – опять же, как минимум 10-20 манатов в дорогу нужно дать обязательно. Правда, некоторые школы организуют бесплатные походы в музеи, зоопарк, даже вылазки за город, но опять же ребенку нужно дать с собой деньги – чтобы мог поесть, выпить сока, загрузить баланс на телефон.

Бесплатных секций сегодня в Баку практически не существует, и с учетом экономического кризиса, для многих семей даже незначительная сумма, потраченная на досуг ребенка – это определенная брешь, пробитая в семейном бюджете.

Не так давно был определен размер потребительской корзины, в которой детям отводилась сумма размером 136,6 манатов. Но в данную сумму никак не укладывается цифра расходов на досуг ребенка, а ведь именно правильный досуг формирует личность и характер. К примеру, во времена СССР в Баку существовала масса бесплатных кружков, спортивных секций, были очень популярны клубы по интересам, не говоря уже о летних лагерях (в том числе и при школах – для детей, чьи родители работали до вечера и ребенку не с кем было остаться).

Большинство родителей склоняется к мысли о том, что подвижный образ жизни ребенок может вести и во дворе. Но зачастую дети выходят на встречи с друзьями с мобильным телефоном, и продолжают сидеть в социальных сетях. Кроме того, современные улицы каменных джунглей таят в себе определенные опасности: криминогенная обстановка в городе очень напряженная, ежедневно в СМИ мелькают новости о массовых драках, поножовщине, авариях со смертельным исходом. Кроме того, практически все дворы буквально нашпигованы припаркованными автомобилями, и ребенку – кроме школьного двора (если он рядом с домом) даже негде побегать, не то, чтобы в мяч погонять.

Согласно опросу, проведенному нами в социальной сети Фейсбук, многие родители считают, что если государство действительно хочет заняться организацией здорового детского досуга, то, прежде всего, следует сделать его доступным, то есть бесплатным. При каждой школе должны быть открыты разнообразные кружки и секции, причем, эту часть плана должно взять на себя Министерство образования, так как и детский досуг тоже является частью образовательного процесса. Хорошо отдохнувший от занятий и зубрежек ребенок будет готов вернуться к учебникам и оценки его будут значительно выше. Необходимо проводить интересные уроки труда, необходимо создавать кружки юннатов, прививая таким образом любовь к окружающей среде. А активные уроки на свежем воздухе помогут ребенку сохранить здоровье и запастись бодростью на целый день. Занятия физкультурой должны стать обязательными, и школьные спортзалы должны быть оборудованы всем необходимым для занятий инвентарем – начиная от мячей, обручей, скакалок и заканчивая гимнастическими снарядами, турниками и шведскими стенками.

Кроме того, чтобы досуг был действительно полным и полезным, необходимо объяснять детям, что каждая свободная минута, без толку проведенная в гаджете, пагубно сказывается на здоровье, и в первую очередь, на психическом. Главная цель педагогов и школьных психологов в этом случае – донести до сознания ребенка, что реал гораздо интереснее виртуала. Мы очень надеемся, что если будет утверждаться новая государственная программа по детскому досугу, Министерство образования будет постоянно держать руку на пульсе и масштабно расширять объем пилотных проектов, касающихся активного детского отдыха. Пусть в стране будет как можно больше мест, где ребенок сможет почувствовать себя настоящим, а не виртуальным героем.

Яна Мадатова

Minval.az