Конспирологи снова твердят о скором приближении загадочной планеты.

По мнению астрологов, Нибиру — девятая планета Солнечной системы, и вопреки многим расхожим мнениям, она на самом деле существует. Сторонники теории заговора регулярно будоражат общественность заявлениями о конце света. Помимо безудержного интереса к таинственному космическому телу, которое пока еще никто не видел даже с помощью специальных приборов, Нибиру являет собой неслыханную опасность для Земли.

По своим габаритам планета-фантом в 13 раз больше известного нам гиганта — Юпитера, поэтому ее сильнейшая гравитация может спровоцировать жуткие природные катастрофы на Земле. Предполагается, что начнутся невероятно мощные цунами и землетрясения. Конспирологи настаивают, что Нибиру находится уже в Солнечной системе, но пока невидима для землян, а через несколько лет она достаточно приблизится к Земле, чтобы ее смогли увидеть все, но тогда и начнется самое страшное.

Многим известно, что человечество близко к собственному уничтожению, об этом говорят многие события в мире, которых мы просто не хотим замечать. А за последние десятилетия в мире в десятки раз увеличилось число природных катаклизмов. Человечество, чтобы дать себе шанс на выживание, должно, как можно скорее, вникнуть в законы природы. Ведь согласно закономерностям развития нашей планеты, а также Солнечной системы и Вселенной — все это единая система сознания.

В соответствии с этой теорией, Земле уготовано будущее газовой планеты, а до этого она еще будет похожа на Марс. Постепенно будут уничтожены все планеты, а заключительным этапом станет уничтожение Плутона. Стоит заметить, что он считается планетой глубокого прошлого, а на данный момент от него осталось только ядро. Собственно, Плутон уже был переведен в категорию карликовых планет, кроме того, на данном этапе его траектория движения уже давно утратила форму круга, как у всех обычных планет, а происходит по эллиптической орбите, пересекая орбиты других планет.

Считается, что планеты будущего — это Венера и Меркурий, на которых позднее будет происходить совершенствование сознания. Причем сначала это произойдет на Венере, так как Меркурий еще совсем не готов к приему органической жизни.