Танкерам компании Palmali, принадлежащей миллиардеру Мубаризу Мансимову, запрещено заходить в терминалы и порты, принадлежащие госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, пишет турецкое издание Deniz Haber.

Кроме того, с Palmali разорвала договор по нефтеперевозкам и крупная российская нефтяная компания «Лукойл», принадлежащая Вагиту Алекперову.

Deniz Haber отмечает, что конфликт Мубариза Мансимова с SOCAR и «Лукойл» поставил компанию Palmali перед угрозой банкротства.

Ранее из-за неспособности Palmali выплатить многомиллионный долг SOCAR в собственность госнефтекомпании Азербайджана перешли 14 нефтеналивных танкеров Мубаризма Мансимова. SOCAR создала собственную флотилию и начала сама заниматься нефтеперевозками. Помимо этого, в собственность SOCAR перешли активы Palmali в туристической сфере.

Чтобы вернуть свои активы Мубариз Мансимов пригрозил SOCAR исками в международных судах. Это окончательно испортило отношения между сторонами. Теперь руководство SOCAR запретило танкерам Palmali пользоваться своими терминалами.

Издание также напоминает, что в отношении дочерней компании Palmali ведется расследование и в России. ФСБ и Следственный комитет России подозревают компанию в сокрытии налогов на крупную сумму, отмечает портал Haqqin.