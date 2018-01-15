Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии, сообщает агентство Anadolu.

«Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту», — сказал Эрдоган в Анкаре.

По словам турецкого лидера, ВС Турции быстро закроют тему Африна и Мюнбича. «Подготовка завершена, и операция может начаться в любую минуту. Затем придет черед других регионов», — пообещал президент.

Эрдоган отметил, что США признали факт создания армии террористов вдоль границы Турции, а целью Анкары является «подавление этой попытки в зародыше».

По его словам, Турция осведомлена о двуличии и подлости террористов, которых планируется включить в состав армии, создаваемой США в Сирии. «Это 30-тысячное формирование, которое планирует создать Вашингтон, должно называться «армией вероломных предателей». Нет никаких сомнений в том, что они при первой же угрозе направят свое оружие против американских военнослужащих», — предупредил турецкий лидер.