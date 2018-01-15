Помощник Президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов прокомментировал разгоревшиеся в мире скандалы, связанные с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии.

«Наконец-то известная актриса Катрин Денёв и ряд других популярных лиц выразили свое отношение к этому процессу, широко распространенному в последнее время на Западе и превратившемуся в политический, нравственный и криминальный вопрос. Все понимают, что этот вопрос не будет однозначно воспринят. Но все-таки было бы интересно найти разумный ответ на один вопрос, отбросив в сторону преследуемые ныне цели при заявлении о событии, будто произошедшем 20-25 лет назад. Как это так получилось, что в странах, где всему миру объявили о том, что у них защищаются, полностью обеспечиваются все права и свободы человека, сотни известных людей, даже суперзвезды не могли в свое время, тогда отстоять свои права, или же по какой-то причине это не делали, а ждали пока пройдут 20-30 лет. Интересно, что получает размах аналогичный процесс, связанный с мужчинами. Неужели нет необходимости в связи со всем этим хотя бы дать разъяснение обществу? Иначе, получается, так: кто как хочет пусть так и воспринимает, в либерально-демократическом обществе ты можешь сделать все что хочешь?», — написал Мамедов в Twitter.

Ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денев, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном французской газетой Monde, выступили против волны «ненависти к мужчинам», которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах.