Более 26,1 тыс. преступлений было совершено в Азербайджане в 2017 году, по сравнению с 2016 годом число преступлений сократилось на 2,7%, заявил глава МВД Рамиль Усубов в понедельник на заседании коллегии ведомства, посвященном итогам минувшего года.

«В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 26,113 тыс. преступлений. 86,3% преступлений не представляли большой опасности для общественности, 13,7% — составили тяжкие и особо тяжкие преступления», — цитирует Р.Усубова агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что по сравнению с показателями 2016 года, в минувшем году на 2,7% уменьшилось число преступлений.

В частности, на 9% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 9,5% — случаи умышленного убийства и покушений на убийство, на 23,6% — число преступлений, связанных с разбоем, на 16,6% — ограблений, на 11,8% — мошенничества, на 10,5% — вымогательства, на 15,1% — хулиганства, на 12,5% — с применением огнестрельного оружия.

Министр отметил, что по «горячим следам» в течение отчетного года удалось раскрыть 1,726 тыс. преступлений.

«Своевременное обращение граждан на горячую линию «102» помогло предотвратить совершение 10,607 тыс. противоправных действий», — добавил он.

Р.Усубов подчеркнул, что в минувшем году на 8,6% сократилось число дорожно-транспортных происшествий. Как результат, на 1,2% сократилось число погибших в ДТП, на 14,2% — пострадавших.

«Совместно с органами прокуратуры были раскрыты 418 преступлений, совершенных в прошлые годы», — сказал глава МВД.