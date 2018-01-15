Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства в 2019 году, сказал министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Куртулмуша, будучи председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР), Эрдоган выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в качестве лидера партии.

Комментируя возможность выдвижения кандидатуры экс-президента Абдулла Гюля на президентских выборах, Куртулмуш отметил, что он не верит, что Гюль совершит такой шаг.