В результате проведенных сотрудниками МВД и Главного управления по борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в незаконной продаже и покупке наркотиков ранее судимый Эльшад Багиров по прозвищу «Барон Дадаш».

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, во время операции, проведенной на основании поступившей информации, в его доме в поселке Кешля Низаминского района были обнаружены и изъяты крупная партия расфасованных по пакетам и предусмотренных для продажи опиума, героина, марихуаны, в том числе 150 таблеток обладающего сильным психотропным эффектом метамфетамина, прегабалина (лирика), метадона и 3 единицы электронных весов.

По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, ведется следствие.