«Если возникнет необходимость в лечении Исы Гамбара за рубежом, государство окажет ему необходимую поддержку».

Об этом АПА сообщил заместитель исполнительного секретаря Партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов сказал, что желает И.Гамбару здоровья, и отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, Фонд Гейдара Алиева оказывают соответствующую поддержку в лечении граждан страны, также в случае возникновения необходимости в лечении за рубежом.

Независимо от происхождения, всем обратившимся гражданам Азербайджан, будь то работникам культуры, политики или трудящимся в других областях, оказывается соответствующая помощь. Иса Гамбар тоже гражданин Азербайджана. Если для его лечения понадобится какая-либо помощь, государство окажет в этом любую помощь».

Отметим, на прошлой неделе председатель Национального Центра стратегического мышления, бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар был доставлен в больницу.