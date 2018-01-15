Призыв министра обороны Армении помочь раненому солдату – это призыв разума и сострадания. Об этом заявил журналистам в парламенте в понедельник вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

«О комментариях в соцсетях я говорить ничего не хочу. Но хоть в этом вопросе не нужно искать повода придраться к власти и министру обороны», — заявил он.

Ранее министр обороны призвал на своей странице в Facebook помочь раненому военнослужащему Альберту Даллакяну.

«А что ваши тысячи драмов закончились, или просто новый вид попрошайничества?», — спросил один из пользователей. «Сам ты попрошайка», — ответил ему министр. «То, что вы делаете, нас заставляет так думать. Только и всего», — ответил пользователь.