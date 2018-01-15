Бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая раскритиковала позицию Госдепа, советующего американцам проявлять осторожность при посещении Азербайджана, сообщает Minval.az.

«После наделавшего много шума комментария Марии Захаровой, критикующего позицию Госдепа США в отношении документа Azerbaijan Travel Advisory, у меня возник вопрос: а какие ограничения и какие рекомендации дает МИД России на посещение гражданами этой страны оккупированных в Нагорном Карабахе территорий?

Могу предположить, что эти ограничения и запреты настолько строгие, что «нарушившему» их гражданину России Дильгама Аскерова российский МИД даже отказывается оказывать обязательную, по конституции для всех граждан России, консульскую защиту», — пишет на своей страничке в Fecebook Тофик Зульфугаров.

Далее он задается вопросом, что же скрывает эта «поддержка» Азербайджана Марией Захаровой?

«Может быть тезис Сергея Лаврова о том, что «Азербайджан лишился части своего суверенитета в отношении Нагорного Карабаха» и поэтому предостережение Государственного Департамента США не посещать Нагорный Карабах они считают ошибочным потому, что остальная территория Азербайджана действительно абсолютно безопасна. Конечно, после серии антиазербайджанских выпадов со стороны МИД РФ приходится относиться настороженно в отношении может быть даже и абсолютно недвусмысленной поддержки.

В этой связи хотелось бы еще раз отметить, что Азербайджан обречён проводить сбалансированную политику, которая означает равноприближенность или равноудаленность от основных центров мировых сил. Любое нарушение этого баланса приводит к сокращению рамок маневра для страны. Демонстративный российский тренд, который всячески инициирует определенные силы, нарушает баланс и делается исключительно в интересах этих групп, и именно этим я объясняю синхронность заявлений МИД Азербайджана и пресс-секретаря МИД России по данной теме.

Конечно политика Запада и в частности США в отношении Азербайджана далека от идеала, однако, «письмо в поддержку памятника Коневу», исчезновение представителя Азербайджана из зала во время голосования по Крыму на Генеральной Ассамблее ООН, а теперь «буря в стакане» по поводу, который является «техническим вопросом», все это тенденция, которую я оцениваю как нарушение баланса в сторону пророссийского тренда.

В виду предстоящего в ближайшем будущем еще большего ухудшения отношений США и РФ и усиления антиамериканской риторики в российской политике, Азербайджану, как представляется, будет целесообразным дистанциироваться от этой проблематики и выдерживать строго нейтральную позицию. Их конфронтация – это не наша проблема и поэтому уверен, что такие «синхронизированные акции» нам абсолютно не нужны. Даже в техническом документе Государственного Департамента Азербайджан включен с целым рядом стран во вторую группу, где рекомендуется проявлять осторожность. А Россию включили в третью группу, где имеется целый ряд запретов. Поэтому пусть МИД РФ сам, без нашего содействия, разбирается со своими проблемами и протестует против включения в одну группу с Пакистаном и Нигерией», — отмечает бывший дипломат.