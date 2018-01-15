В Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, зарегистрирован факт суицида.

Как передает АПА, вчера ночью повесилась 14-летняя азербайджанка.

Совершившая суицид Нармин Шафиева вместе со своим братом более 10 лет жила на попечении бабушки, так как их родители были разведены.

Сообщается, няня и тети девочки подвергли ее бытовому насилию и пыткам, последние два года они запрещали ей ходить в школу.

Согласно информации, работающий за границей отец девочки на днях приезжал, чтобы проведать своих детей. Несмотря на то, что Н.Шафиева попросила отца забрать ее с собой, он не согласился.

МВД Грузии по факту ведет расследование.