Карабахский конфликт невозможно решить подписанием одного документа, сказал глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции.

«Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха», — цитирует Лаврова «Спутник».

По его словам, сейчас важно достигнуть того, чтобы на линии соприкосновения стало поспокойней. Это помогло бы перейти к политическому урегулированию.

Он отметил, что Россия вместе с США и Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все для того, чтобы создать условия для урегулирования.

«У России не может быть конкретных планов по решению Карабахского конфликта, потому что проблему могут решить только сами стороны. Мы приложили интенсивные усилия за последние годы, чтобы обобщив все позиции сторон, постараться вычленить из них совпадающие подходы к тем или иным аспектам конфликта, постараться подсказать те компромиссы, которые могут привести стороны к общему знаменателю в вопросах, в которых они расходятся», — сказал Лавров.

По его словам, эта работа проводилась интенсивно, регулярно и в ушедшем году все предложения Минской группы были представлены сторонам.

«Стороны знают, что председатели думают, но решать сторонам. Конечно, мы ожидаем, что какие-то позитивные импульсы последуют от обеих стран. Мы рады, что состоялись встречи президентов и глав МИД в прошлом году. Так, что дело за сторонами», — подчеркнул Лавров.