Фракция Елк в парламенте призвала людей выйти на улицу против подорожаний и заставить власти внести поправки в Налоговый кодекс.

Сегодня в ходе заседания парламента Елк обвинил в сложившейся ситуации республиканское большинство, сообщает «Лрагир».

«Впечатление такое, будто РПА и власти только сейчас узнали о подорожаниях и решили пресечь их. Но мы весь 2017 год говорили об этом, предупреждали, что с января вступит в силу новый Налоговый кодекс, и подорожания неизбежны. Когда вы трижды повышали цены на сжатый газ, вы не думали, что это будет иметь мультипликативный эффект?» — заявил депутат от Елк Эдмон Марукян.

Напомним, что спикер парламента Ара Баблоян анонсировал парламентские слушания по вопросу подорожаний на 23 января. Эдмон Марукян заявил, что слушания не имеют смысла, нужно в срочном порядке внести в Налоговый кодекс поправки.

«Мы призываем людей выйти на улицу, потому что парламентская площадка уже исчерпала себя», сказал он.

Как отметил депутат от Елк Никол Пашинян, судя по официальным данным, инфляция в прошлом году была кошмарная, подорожали мясо, масло, бензин, дизтопливо. После вступления в январе нового Налогового кодекса инфляция получила новый импульс. Подорожание топлива, по словам Пашиняна, приведет к перманентному росту цен, и инфляция может достичь 20-30%.

«Единственное решение – поправки в Налоговый кодекс. Но они могут быть осуществлены только под натиском вышедшего на улицу народа», сказал он.