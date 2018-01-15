«Бывший глава партии «Мусават», председатель Национального центра стратегического мышления Иса Гамбар перенес инфаркт у себя дома. После он был доставлен скорой помощью к кардиологу и из-за тяжести состояния в Центральную клинику».

Об этом заявил лечащий врач И.Гамбара, кардиолог Фирдовси Ибрагимов.

По его словам, И.Гамбар был доставлен в больницу в очень тяжелом и шоковом состоянии.

«Его давление было 70, а общее состояние очень тяжелое. После стентирования сердца мы смогли стабилизировать его состояние. Сейчас все в порядке. Он в сознании, давление нормальное. Он перенес инфаркт и несколько дней должен побыть в больнице. В коронарные сосуды его сердца были поставлены стенты»», — приводит его слова Репорт.