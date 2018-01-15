Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что её свадебные фотографии в Интернете опубликовал фотограф.

По словам дипломата, их бракосочетание с мужем было организовано очень спонтанно, поэтому торжество было весьма скромным и весёлым. На нём присутствовали всего трое гостей, в числе которых и фотограф, который в 2016 году «зачем-то слил все эти фотографии» с празднества.

При этом Захарова отметила, что на её вопрос, зачем он это сделал, ведь снимки были оплачены, фотограф ответил, что хотел показать её общественности в неофициальном образе.

— Он сказал мне: «Ты знаешь, все тебя видят официальную, на фоне каких-то там эмблем, за трибуной, а я-то тебя видел вот такой вот, так хотелось, чтобы тебя и такую увидели», — процитировала слова фотографа представительница МИД в интервью телеканалу «Мир».