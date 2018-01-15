В редакцию Minval.az приехала жительница Сабирабада Баширова Мехпара Ханбаба кызы (1950 г.р.), которая попросила осветить ее проблему, связанную с имущественным вопросам. Женщина жаловалась на то, что некоторые представители властей усиленно вставляют «палки в колеса», не позволяя решить казалось бы обыденную территориальную проблему. Кто-то – за взятку, кто-то – за знакомства и тапш. Женщина принесла в редакцию и паспорт своего мужа – гражданина России, инвалида 2-й группы.

— Эта земля принадлежала моему отцу в течении 60-ти лет. В 1998 году начался процесс приватизации и каждый мог закрепить свою землю собой. И 5 соток земли были оформлены на мое имя.

В 2013 м году дом был ограблен моими родственниками (был украден дипломат золотых украшений с бриллиантами), я мужу ничего не сказала, потому что не хотела войны между нашими семьями. У меня было четверо детей, и все они поступали в вузы России (на сегодняшний день два сына уже умерли, остался третий сын и дочь), я и их отец помогали детям пристроиться. Пока я была у детей в РФ, мой дом был ограблен. С родственниками у нас общий двор, был маленький забор, огораживающий нашу территорию. Но родственники этот забор разрушили. Стоит отметить что речь идет о внуке брата моего мужа, слава о нем ходит очень дурная. Он постоянно ворует, причем, не только у своих родственников, но и у соседей. Но ни за одно свое преступление он до сих пор не ответил. Причина – один из родственников работает в правоохранительных органах. Кроме того, если сотрудники полиции приходят на нашу территорию с проверкой по заявлению, то заявляют, что никаких фактов правонарушений не увидели. Стоит отметить, что они заявляют это после похода к нашим родственникам, им там накрывают столы, дают на лапу, и все. Решение принято. И, конечно же, не в нашу пользу. За всем этим стоит Агшин Тагиев, глава районного управления полиции. Кстати, он воспользовался тем, что мой муж не знает латиницу и сотрудники полиции подсунули ему документ, состряпанный родственниками, в котором – как выяснилось позже — было написано, что, якобы они выполнили все обязательства перед нами, и муж мой не имеет к ним никаких претензий.

Мы хотели построить каменный забор, но родственники постоянно строят препоны. Мы обращались неоднократно в правоохранительные органы, но толку никакого нет. Корме того, родственники выживают меня из моего же дома, апеллируя тем фактом, что этот дом и земля – не мои. Цель родственников – захватить и дом, и землю, принадлежащие мне и моим детям. Тем более, что за моей спиной собственность, записанная на мое имя, была без моего согласия переведена на имя моего мужа. Зачем – я не знаю. Хотя догадки имеются, это его родственники, и они наверняка хотят спланировать все так, чтобы после смерти моего мужа все имущество досталось им и их детям.

Хочу сказать, что мои сын и дочь еще не создали собственных семей, в России они получают не так много, чтобы купить себе квартиры, работа у обоих нестабильная. И если родственникам удастся захватить наше имущество, то мои дети останутся ни с чем. Интересен тот факт, что сотрудники ИВ (в частности Алиев Ахад ага) говорят мне в лицо: «Мехпара, твои дети живут в России, у нах там есть и машины, и бриллианты. Что ты вцепилась в этот участок – не понятно»! А какое они имеют право так говорить? Во-первых, это неправда, в во-вторых, даже если бы это так и было, то кому какое дело?

Документы на нашу землю находятся в Сабирабадском архиве. Адвокат, которого мы наняли, утверждает, что в архиве ему не дают эти документы. Архивариус, Ибрагим Абасов, говорит, что документов в архиве нет. Но как такое может быть, чтобы в архиве не было документов? Я знаю, что все это проделки Главы Ив Сабирабадского района Назима Исмаилова и его зама, которые так же являются друзьями противоборствующей стороны. Кроме того, украденные из моего дома вещи так и не были найдены. Уверена, что они давным-давно все мое золото между собой разделили, мне же вернули только тоненькую цепочку, заявив, что им удалось «найти только ее».

Наши права злостно ущемляются. Мы много раз писали письма чиновникам, но толку никакого не было: нам не отвечали, ответы не приходили. Остается только уповать на вмешательство СМИ, которые помогли бы нам решить этот вопрос.

P.S. Налицо очередной факт чиновничьего беспредела, который процветает, благодаря местничеству, тапшу и коррупции. А страдают от этих преступных действий простые граждане, которые не могут в силу своей гражданской незащищенности отстоять собственные права.

Наше издание будет ждать реакции вышеупомянутых чиновничьих лиц и какой бы она ни была, оповестит читателей о событиях, которые будут разворачиваться вокруг этого сложного дела.

Яна Мадатова

Minval.az