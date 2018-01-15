В селе Гюльоглулар Бардинского района сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта одной комнаты на площади 22 кв.м. одноэтажного 2-комантного дома общей площадью 42 кв.м.

Как сообщили АПА в МЧС, во время места пожара было обнаружено тело Новрузовой Ругии Самир гызы (2012 г.р.).

В результате пожара мать 6-летней Н.Ругии Новрузова Зюмрюд получила ожоги различной степени тяжести, она доставлена в Центральную больницу города Барда.

В отделе полиции района сообщили, что супруг Новрузовой Самир Хайям оглу Новрузов отправился на заработки в Дагестан.

Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы.