Резня в пермской школе началась после драки двух подростков на ножах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Дерущихся попытались разнять преподаватели и другие школьники.
«Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением … ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения», — отметили в СК,
Ранее сообщалось, что на школу могли напасть «двое преступников в масках».
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Двое неизвестных в масках в понедельник совершили нападение на школьников в Перми. В результате инцидента пострадали 11 человек, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи.
«В 10:12 поступил сигнал о нападении неизвестных лиц на детей в школе №127 Перми. Туда незамедлительно было направлено 11 бригад скорой медицинской помощи. Известно о 11 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии и девять человек — легкой. Люди получили колото-резанные ранения, из 11 пострадавших один взрослый остальные дети», — сказал собеседник агентства.
Напавшие задержаны. Учеников разместили в спортзале. На место происшествия выехал губернатор края, развернут штаб МЧС, работают следователи.
«Там на первом этаже паника, люди лежат на полу с ранениями. Говорят, в школе пропускная система, и бандиты попасть туда не могли, нападали прямо на улице, нанося ножевые ранения», — сообщили очевидцы изданию «59.ру».
Восемь человек пострадали при ЧП в школе в Перми. По предварительной информации, двое неизвестных напали на школьников.
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— Пятый канал Новости (@5tv) 15 января 2018 г.