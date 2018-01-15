По городу Баку трудовые пенсии будут зачислены завтра. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев, передает Репорт.

Он отметил, что поскольку первые дни января приходились на праздничные дни зачисление пенсий по городу Баку было задержано на несколько дней: «Зачисление будет осуществляться с 16 января. В последующем этапе финансирование будет осуществляться в соответствии с графиком, то есть поэтапно по районам и городам. Так, будет реализовано зачисление пенсий по районам вынужденных переселенцев, городам республиканского подчинения, другим районам, военнослужащим и лицам со специальным званием и, в целом, в течении месяца процесс выплаты пенсий будет полностью завершен».

Представитель министерства добавил, что в Азербайджане система обеспечения надежного финансирования трудовых пенсий позволит в этом году продолжить работу по финансированию трудовых пенсий в нормальном порядке, в соответствии с графиком.