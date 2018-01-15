Вице-президент закрывшегося 2 года тому назад телеканала ANS Миршахин Агаев открывает новый телеканал.

Как передает Qafqazinfo, он уже полностью сформировал свою команду.

Среди сотрудников нового телеканала имеются такие известные лица, как Ляман Алашрафгызы, Азада Балаева и Афет Тельмангызы.

Канал пока что будет транслироваться посредством интернета. Пробные съемки начались на прошлой неделе, канал откроется в течение 10-ти дней.

Информации о том, имеет ли отношение к новому телеканалу президент ANS Вахид Мустафаев, нет. Согласно информации, проект принадлежит Миршахину Агаеву.