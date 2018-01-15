В управлении здравоохранения Гянджи проведено совещание, посвященное реализации «Плана мероприятий по снижению детской смертности в Азербайджанской республике».
Как передает АПА, основной целью совещания было снижение детской смертности до однозначной цифры и доведение этого показателя до уровня самых развитых стран.
На мероприятии было сказано, что за 25-30 лет показатель смертности младенцев и детей в стране снизился до 3 раз.
На совещании был проведен анализ детских смертей в регионах за 2017 год.