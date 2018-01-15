Исследователи из университета Дикина в Австралии выяснили — беременность действительно негативно сказывается на когнитивных функциях будущих матерей, в том числе на памяти. Исследование было опубликовано в журнале Medical Journal of Australia.

Ухудшение памяти при беременности, «мамнезия», знакомо многим будущим матерям. Они отмечают появившуюся рассеянность — не могут вспомнить, куда положили ту или иную вещь или во время какого-либо занятия забывают, что же они делали. Также беременные женщины регулярно отмечают, что чаще теряют нить разговора, им сложнее сконцентрироваться и, чтобы оставаться организованными, им приходится делать заметки. Некоторым бывает сложно даже сосредоточиться на чтении.

Исследователи провели мета-анализ 20 исследований, посвященных этому явлению, за последние 10 лет. Также они рассмотрели работы, затрагивающие и другие когнитивные функции. Всего в исследованиях приняли участие 1230 женщин — 709 беременных и 521 не беременных.

«Общие когнитивные способности, память и исполнительные функции значительно ухудшались на протяжении третьего триместра беременности (по сравнению с не беременными женщинами), — отмечают авторы работы. — Также, долгосрочные исследования выявили ухудшения общих когнитивных функций и памяти во время первых двух триместров».

Для того, чтобы выяснить, как эти изменения влияют на качество жизни беременных женщин, понадобятся дальнейшие исследования, считают ученые. Тем не менее, они отмечают, что даже при ухудшении памяти и когнитивных функций они все равно не падают ниже нормы. Однако поиск более серьезных последствий беременности для мозга может позволить в разработке способов помощи женщин, столкнувшихся с ними, информирует «Газета».