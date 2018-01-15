По мнению председателя Форума армянских ассоциаций Европы Ашота Григоряна, если Серж Саргсян примет решение стать премьер-министром в апреле, он переполнит чашу терпения армянского народа. Григорян сказал в интервью армянского Первому информационному, что ситуация в Армении взрывоопасна.

«Я неоднократно упоминал, и теперь я повторяю свое мнение о том, что в Армении возникла взрывоопасная ситуация, и могут быть непредсказуемые последствия.

Бунт вполне вероятен, и если это произойдет, то правительство и Серж Саргсян должны вести переговоры и попытаться найти решения. Нельзя допустить кровопролития. Мы отсюда очень внимательно наблюдаем, и мы не допустим подобного.

Скажу, что я против кровопролития. Президиум нашего форума, наши партнеры – тоже. Но это не означает, что власти должны использовать ситуацию, что нельзя бороться с оружием в руках или прибегать к жестким методам, и они сами прибегнут к суровым методам. Приближается еще одна годовщина теракта 1 марта, и нельзя допустить, чтобы такие преступления повторились, до сегодняшнего дня власти подавляли все восстания незаконными и преступными методами. Уровень пара, угол давления увеличились, будет взрыв. Мы отсюда должны влиять на обе стороны. Если Серж Саргсян не понимает, что он также не имеет права проводить террор, ситуация станет непредсказуемой. Государственный терроризм хуже. Роль нашего форума должна быть этой – мы не должны допустить кровопролитие. Но это не означает, что власти должны подавлять людей и допускать эти интриги. Мы понимаем, что необходимо не создавать революционную ситуацию и не проливать кровь. Но если это будет продолжаться, люди потеряют себя, после этого страх исчезнет, а когда страх заканчивается, можно ожидать чего угодно. Так что, в первую очередь под угрозой семья Саргсянов. В мире много примеров того, какую судьбу заслужили такие кланы.

Мы будем пытаться стать посредником и тем, кто будет переходить границы, мы со стороны скажем свое авторитетное слово и призовем к порядку. Я против «Сасна Црер»-2, но я также против того, чтобы власти продолжали свою дикую политику – запугивали людей, раздавали солдатам возбуждающие средства, чтобы во время таких бунтов они превращались в зверей. Пусть попробуют создать подобную ситуацию в случае бунтов, мы посмотрим на реакцию извне, мы готовы к этим сценариям.

На съезде нашего форума в 2013 году мы подняли вопрос о смене власти, впервые мы оставили наши важные внешнеполитические дела, чтобы быть готовыми к внутренней жизни Республики Армения. И тогда мы отметили, что мы должны объединиться и создать мощную оппозицию. Мы все знаем, что в Армении есть много сил, которые представляют собой карманную оппозицию, они связаны с Сержем Саргсяном и играют только в игру, как набить свой живот. Это так же опасно, как и деяния многих чиновников. В этом плане мы не доверяем никакой партии, мы больше доверяем тем движениям, которые не являются партиями, но представляют интересы и требования людей.

Я призываю Сержа Саргсяна хорошо просчитать свои шаги, потому что взрыв состоится, будь это 1 марта, в середине апреля, мае или в июне. Если бы он попытается обмануть, могут быть ужасные последствия. Вариант – он премьер-министр, назначение Эдика Налбандяна президентом, человека, который ненавидит всех армян. В любой момент может быть вспышка, а если сделает и эту последнюю подлость, могут произойти непредсказуемые последствия. Хотя я не думаю, что поставить вместо себя другого манекена может быть решением ситуации.

Скажу, что напряженность достигнет кульминации в марте-апреле, взрыв обязательно произойдет, для Саргсяна будет лучше осознать это заранее», — поделился своим мнением Ашот Григорян.