Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 122 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района, и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.