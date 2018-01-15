Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь заявил, что не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом.

Как передает РИА Новости, скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра»). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Сам Трамп позднее заявил, что не использовал таких слов, в то же время ряд сенаторов из числа противников и сторонников президента сделал диаметрально противоположные заявления о том, допустил ли глава государства такие высказывания.

«Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью», — заявил Трамп журналистам, отметив, что он не делал обидных ремарок во время совещания в Белом доме.