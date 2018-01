«Ливерпуль» переиграл дома «Манчестер Сити» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Ливерпуля» голы забили Алекс Окслейд-Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (59-я минута),Садьо Мане (61-я минута) и Мохаммед Салах (81-я минута).

У «Манчестер Сити» отличились Лерой Сане (40-я минута), Бернардо Силва (84-я минута) и Илкай Гюндоган (91-я минута).

После 23 туров «Манчестер Сити» с 62 очками занимает первое место, «Ливерпуль» с 47 набранными баллами расположился на третьей строчке.

Oxlade-Chaimberlain just scored this… cant believe im gonna say i miss him pic.twitter.com/ae9BEyuYe3 — ZZ¹⁰ (@ManlikeZizou) 14 января 2018 г.