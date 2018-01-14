Состояние президента и крупнейшего акционера «Лукойл» Вагита Алекперова увеличилось на $900 млн 12 января, свидетельствуют подсчеты Forbes.

Состояние совладельца НК Леонида Федуна за этот же период выросло на $350 млн.

Причина этого — в резком росте акций нефтяной компании: 12 января акции «Лукойла» (№1 в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний Forbes) подорожали до исторического максимума.

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 12 января, акции компании достигали цены в 3942 рубля за бумагу (цена акций при открытии торгов — 3677 рублей).

По состоянию на 12 января (16:20 мск — 17.20 — бак.вр.) цена акций компании составляла 3910 рубля за бумагу, следует из данных Московской биржи. Рост составил, таким образом, 6,03%.

Бурный рост стоимости акций компании произошел после заседания совета директоров «Лукойла», который 12 января подвел предварительные итоги деятельности компании в 2017 году.

На этом заседании совет директоров одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе нефтедобытчика, и программу обратного выкупа (buy back) акций.